В Новокузнецком районе сын застрелил отца на пасеке

Они поругались во время застолья.

В Новокузнецком районе вынесли приговор 23-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве отца. В марте прошлого года осуждённый и его 51-летний отец выпивали в вагончике на пасеке, на которой работали. Во время застолья сын решил пострелять из ружья, отец ему запретил — они поругались.

«Сын всё-таки взял ружьё и сделал один выстрел, а после перезарядил и поставил рядом с кроватью. Отцу это снова не понравилось: он сделал замечание сыну за то, что тот не убрал ружьё. В ответ сын схватил ружьё и выстрелил отцу в голову. От полученного ранения пострадавший скончался на месте», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Сын добрался до ближайшего населённого пункта и позвонил хозяевам пасеки. Они вызвали следственно-оперативную группу.

Работника задержали, на время следствия новокузнечанина заключили под стражу. Отмечаетс, что свою вину новокузнечанин признал частично. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.