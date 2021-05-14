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В Прокопьевске отец убил сына за оскорбление

14 мая 2021 в 09:54

Мужчина ударил его ножом в ходе ссоры.

В Кузбассе перед судом предстанет 62-летний житель Прокопьевска. Мужчину будут судить за убийство собственного сына.

По версии следствия, кузбассовец в компании 35-летнего сына выпивал у себя дома. В ходе застолья сын оскорбил отца нецензурной бранью. Отцу это не понравилось — он схватил нож и нанёс сыну удар в грудь.

«От полученной раны пострадавший скончался на месте. Хозяин квартиры позвонил дочери и рассказал ей о произошедшем. Дочь приехала к отцу и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего и вызвали следственную группу. Прокопчанина задержали, свою вину он признал», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

В рамках расследования уголовного дела мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым. В настоящее время материалы дела направлены в суд.


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