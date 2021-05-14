В Кемерове водитель иномарки сбил двух девочек на переходе

Пострадавшим 14 и 15 лет.

Вечером в Кемерове под колёса автомобиля попали две девочки подростка. Инцидент произошёл в 22:02 на улице Рекордной в Кировском районе.

«Водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь со стороны улицы 40 лет Октября, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочкам 14 и 15 лет оказана разовая медицинская помощь», —сообщили в ОГИБДД по городу Кемерово.

Отмечается, что водитель иномарки, 48-летний мужчина, не пострадал. Предварительная причина ДТП — нарушение правил проезда пешеходных переходов.