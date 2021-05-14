В Кемерове построят новую дорогу за 425 миллионов

Подрядчик должен будет выполнить работы по 31 октября 2021 года.
Минстрой Кузбасса объявил тендер на проведение работ по строительству продолжения бульвара Строителей на участке от улицы Марковцева до улицы Северной в посёлке Металлплощадка.
Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.
«На первом этапе — по 20 июля — необходимо будет выполнить вынос и закрепление трассы, переустройство и защиту инженерных коммуникаций и переустройство теплосети. Второй этап пройдёт с 11 июня по 31 октября. В это время будут выполняться земляные работы, дорожная одежда, искусственные сооружения, ливневая канализация, пешеходный и технические тротуары, посадочные площадки остановочных павильонов, наружное освещение, благоустройство и озеленение, установка светофорных объектов, системы электроснабжения», - следует из документов.
Начальная стоимость работ составила более 425 миллионов рублей. Аукцион по выбору подрядчика состоится 21 мая. Подрядчик должен будет выполнить работы по 31 октября 2021 года.
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