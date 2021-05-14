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В Кемерове построят новую дорогу за 425 миллионов

14 мая 2021 в 13:12

Подрядчик должен будет выполнить работы по 31 октября 2021 года.

Минстрой Кузбасса объявил тендер на проведение работ по строительству продолжения бульвара Строителей на участке от улицы Марковцева до улицы Северной в посёлке Металлплощадка.

Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

«На первом этапе — по 20 июля — необходимо будет выполнить вынос и закрепление трассы, переустройство и защиту инженерных коммуникаций и переустройство теплосети. Второй этап пройдёт с 11 июня по 31 октября. В это время будут выполняться земляные работы, дорожная одежда, искусственные сооружения, ливневая канализация, пешеходный и технические тротуары, посадочные площадки остановочных павильонов, наружное освещение, благоустройство и озеленение, установка светофорных объектов, системы электроснабжения», - следует из документов.

Начальная стоимость работ составила более 425 миллионов рублей. Аукцион по выбору подрядчика состоится 21 мая. Подрядчик должен будет выполнить работы по 31 октября 2021 года.


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