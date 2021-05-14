Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 14 мая

За прошедшие сутки умер ещё один кузбассовец.

По данным на утро 14 мая в Кемеровской области выявили 62 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово — 20, Киселёвск — 4, Междуреченск — 4, Осинники — 4, Анжеро-Судженск — 3, Берёзовский — 3, Прокопьевск — 3, Юрга — 3, Кемеровский округ — 3, Промышленновский округ — 3, Таштагольский район — 3, Новокузнецк — 2, Полысаево — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Крапивинский округ — 1, Новокузнецкий район — 1, Юргинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

За прошедшие сутки умер ещё один кузбассовец.

У мужчины 1931 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы, ожирения. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 36 047 случаев коронавируса: 630 человек получают медицинскую помощь, 34 726 выздоровели, 691 человек скончался.