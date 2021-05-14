С начала сезона 771 житель Кузбасса пострадал от клещей

473 обратились только за последнюю неделю.

В медицинские учреждения Кемеровской области 771 человек обратился в медучреждения с жалобой на укусы клещей.

«Четверть пострадавших (186 человек) дети и подростки. 473 пострадавших обратились только за последнюю неделю», - сообщает Роспотребнадзор Кемеровской области.

Сотрудники ведомства предупреждают кузбассовцев об опасности укуса клещей и необходимой профилактике. При пешем посещении природных территорий рекомендуется использовать репелленты, предварительно одеться в максимально плотную и изолирующую одежду.

При обнаружении присосавшегося клеща рекомендуется обратиться в медучреждение для профилактики возможных заболеваний и осложнений.