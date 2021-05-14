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В столице Кузбасса появилась новая прогулочная зона

14 мая 2021 в 15:42

Одним из первых по ней прошёлся мэр Кемерова Илья Середюк.

В Рудничном районе в сквере Молодожёнов заасфальтировали новую прогулочную аллею. Пока здесь уложен только асфальт, но скоро там появятся элементы благоустройства.

Глава города поделился фотографиями с променада.

«Следующим этапом благоустройства станет оформление газонов, установка парковых диванов и монтаж площадки для воркаута», — написал Илья Середюк.

Как уточнил мэр, этот сквер первый из девяти объектов, которые планируют благоустроить в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Все эти общественные территории были выбраны в 2020 году по результатам голосования, которое проходило на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн»», — напомнил градоначальник.


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