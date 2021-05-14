Транспортная реформа нанесла ущерб бюджету Новокузнецка в размере 250 миллионов

Эксперты рассказали о плюсах и минусах проведённой реформы.

В администрации южной столицы Кузбасса прошло совещание на тему «Промежуточные итоги Транспортной реформы». Об этом сообщает Сибдепо.

«Эксперты рассказали о плюсах и минусах проведённой реформы. Так, к положительным момент отнесли обновление транспортного парка, появление в городе новых современных и удобных автобусов, предназначенных для комфортного передвижения инвалидов, а также мам с колясками. Однако минусов избежать не удалось. Основная проблема транспортной реформы — безбилетники», - пишет портал.

Докладчики сообщили, что в среднем только 50% пассажиров платят за проезд. За 4 месяца бюджету нанесён ущерб в размере 250 млн рублей.

Напомним, транспортная реформа стартовала в Новокузнецке 18 ноября 2020 года. С того момента все привычные маршруты в городе убрали и создали новые. За период с ноября 2020 по май 2021, в городе, по многочисленным жалобам горожан, добавили 7,5 маршрутов. Также были скорректированы наиболее востребованные маршруты.

Отмечается, что всего в мэрию Новокузнецка поступило более 3 тысяч жалоб от пассажиров, одни жалуются на невозможность доехать от пункта А до пункта Б, другие на увеличившееся время в пути, а третьи на отсутствие верного расписания. В соцсети до сих часто появляются просьбы вернуть прежние маршруты.