Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 15 мая

За сутки скончались два человека.

На утро 15 мая в Кемеровской области ещё у 64 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 21, Киселёвск — 6, Осинники — 5, Междуреченск — 5, Новокузнецк — 4, Анжеро-Судженск — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Прокопьевск — 3, Юрга — 3, Промышленновский МО — 3, Белово — 2, Таштагольский МР — 2, Топкинский МО — 2, Беловский МР — 1, Яшкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались два человека.

У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове. У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в регионе зафиксирован 36 111 случай COVID-19: 638 человек получают медицинскую помощь, 34 780 выздоровели, 693 человека скончались.