Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 мая

За сутки скончались два человека.

На утро 16 мая в Кемеровской области ещё у 61 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 30, Новокузнецк — 10, Кемеровский МО — 3, Белово — 2, Берёзовский — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Промышленновский МО — 2, Топкинский МО — 2, Осинники — 2, Калтан — 1, Полысаево — 1, Гурьевский МО — 1, Новокузнецкий МР — 1, Яшкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались два человека.

У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии. Он проживал в Чебулинском округе. У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринологической патологии. Он проживал в Новокузнецке.

За весь период наблюдений в Кемеровской области зарегистрировано 36 172 случая COVID-19: 632 человека получают медицинскую помощь, 34 845 выздоровели, 695 человек скончались.