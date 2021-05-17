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В Кемерове в Серебряном бору загорелась трава

17 мая 2021 в 09:51

Об этом сообщили очевидцы.

В столице Кузбасса произошёл пожар в лесном массиве Серебряный бор, расположенном в Рудничном районе.

Очевидцы опубликовали фото и видео с места ЧП. На кадрах видно, что горит трава и кусты, наблюдается сильное задымление. На место прибыли пожарные.

В МЧС Кузбасс уточнили, что сообщение о возгорании сухой растительности поступило в службу в 14:57.

«На месте работали 4 отделения пожарной охраны. Пожар ликвидирован», - рассказали в ведомстве.

По оперативным данным, на площади 14 ГА.

 

Фото: vk.com/inc_kuzbass


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