В Таштаголе из-за «подозрительного тиканья» перекрыли движение по улице

Тревогу поднял местный житель.

В минувшую пятницу в Таштаголе в пятницу было перекрыло движение по улице Садовой из-за тревоги, поднятой одним из местных жителей. Мужчина обратил внимание на подозрительное тиканье около мусорных баков в районе магазина на улице Ленина и, посчитав, что это взрывное устройство, позвонил в систему 112.

«Все службы оповещены, в течение 12 минут было перекрыто движение на улице Садовая, вызвана розыскная собака. Сообщение не подтвердилось», — рассказали в пресс-службе Таштагольского района.

Спустя 50 минут после звонка горожанина движение по дороге было восстановлено.