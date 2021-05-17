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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 мая

17 мая 2021 в 11:43

За сутки скончались три человека.

На утро 17 мая в Кемеровской области ещё у 61 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 17, Новокузнецк — 11, Междуреченск — 4, Ленинск-Кузнецкий — 3, Мыски — 3, Анжеро-Судженск — 2, Белово — 2, Киселёвск — 2, Юрга — 2, Промышленновский округ — 2, Чебулинский округ — 2, Берёзовский — 1, Осинники — 1, Полысаево — 1, Гурьевский округ — 1, Кемеровский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Мариинский район — 1, Юргинский округ — 1, Яйский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались три человека.

У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Кемеровском округе. У мужчины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке. У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 36 232 случая коронавируса: 628 человек получают медицинскую помощь, 34 906 выздоровели, 698 скончались.


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