Кемеровчанин упал в колодец и погиб

Житель частного сектора решил сходить за водой.

В Рудничном районе областного центра 16 мая в колодце с водой обнаружили тело одного из жителей частного сектора.

По информации очевидцев, мужчина утонул в своём колодце, когда пошёл за водой. Его достал сосед, однако спасти мужчину не удалось.

Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России. Сигнал о происшествии поступил около 19:00, по данному факту следователями проводится проверка.

«Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он подошёл к колодцу, чтоб набрать воды, поскользнулся и упал туда. По словам соседей, которые живут рядом с колодцем, они не слышали, чтобы там был какой-то конфликт, а также криков о помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и точная причина смерти», — рассказали в ведомстве.

Фото: vk.com/inc_kuzbass