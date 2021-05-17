Блог с тобой ›› Новости ›› В Ленинске-Кузнецком пройдёт суд над членами оп...

В Ленинске-Кузнецком пройдёт суд над членами опасной ОПГ

17 мая 2021 в 13:52

Их обвиняют в совершении 7 нападений на организации.

В Кузбассе перед судом предстанут два жителя Ленинска-Кузнецкого 32-х и 35-ти. Их обвиняют в совершении 7 нападений на организации.

По версии следствия, в 2020 году двое мужчин совершили нападения на два комиссионных, четыре пивных магазина и на офис микрозаймов. Преступную деятельность организовал старший, причем ранее он был не раз судим, в том числе за убийство.

«Перед каждым нападением кузбассовцы готовили маски, подбирали экипировку, брал с собой нож, отвёртку и серп для запугивания. Они угрожали этими предметами, избивали работниц организаций, похищали выручку и скрывались. Сумма ущерба составила более 90 000 рублей», - рассказали в следственном комитете.

Задержанные признали свою вину, им грозит до 15 лет лишения свободы. 


Читайте также

Content aa338f50 b56e 11eb ad20 6d3b20b0cc48
В Кемерове в Серебряном бору загорелась трава
Content 534553443
В Таштаголе из-за «подозрительного тиканья» перекрыли движение по улице
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 мая
Content d2283480 b6bf 11eb 8756 a13d87e888ad
Кемеровчанин упал в колодец и погиб

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?