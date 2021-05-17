В Ленинске-Кузнецком пройдёт суд над членами опасной ОПГ

Их обвиняют в совершении 7 нападений на организации.

В Кузбассе перед судом предстанут два жителя Ленинска-Кузнецкого 32-х и 35-ти. Их обвиняют в совершении 7 нападений на организации.

По версии следствия, в 2020 году двое мужчин совершили нападения на два комиссионных, четыре пивных магазина и на офис микрозаймов. Преступную деятельность организовал старший, причем ранее он был не раз судим, в том числе за убийство.

«Перед каждым нападением кузбассовцы готовили маски, подбирали экипировку, брал с собой нож, отвёртку и серп для запугивания. Они угрожали этими предметами, избивали работниц организаций, похищали выручку и скрывались. Сумма ущерба составила более 90 000 рублей», - рассказали в следственном комитете.

Задержанные признали свою вину, им грозит до 15 лет лишения свободы.