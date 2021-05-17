В Кемерове прокуратура выявила в продаже опасную питьевую воду

Прокурор требовал привлечь виновных к ответственности за нарушение требований техрегламентов.

Арбитражный суд Кемеровской области рассмотрел заявление прокурора Заводского района города Кемерово в адрес индивидуальной предпринимательницы из Промышленновского района. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Прокурор требовал привлечь женщину к ответственности за нарушение требований техрегламентов.

«Прокуратура Заводского района при участии специалистов Роспотребнадзора провела проверку минеральной и газированной воды, реализуемой данным ИП в кемеровских магазинах. В ходе проверки была обнаружена вода Bon Aqua с истёкшим сроком годности: 6 литров воды находились в торговом зале на прилавках с ценниками — у одной партии срок истёк 18 ноября 2020 года, у второй — 28 января 2021-го», - пишет издание.

Отмечается, что просроченную продукцию уничтожили, а в отношении предпринимательницы открыли административное производство. В вину женщине вменили отсутствие должного контроля за безопасностью реализуемой пищевой продукции: любые просроченные продукты угрожают жизни и здоровью людей.

В итоге ей назначили наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.