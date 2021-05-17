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Власти Кузбасса рассказали, сколько пляжей и мест отдыха у воды откроют в 2021 году

17 мая 2021 в 15:49

Также особое внимание было уделено безопасности отдыха у воды.

В этом году в Кемеровской области готовят к открытию 33 пляжа и 57 мест массового отдыха у воды.

Как сообщил Сергей Цивилёв, в правительстве Кузбасса состоялось аппаратное совещание, на котором обсуждалась подготовка к летнему туристическом сезону. Власти поговорили о разработке летних программ горнолыжными курортами, о национальном брендовом маршруте.

Также особое внимание было уделено безопасности отдыха у воды.

«На всех официальных пляжах и местах отдыха будут работать спасатели», - отметил губернатор.

По словам главы региона также призвал всех жителей области выбирать для отдыха только подготовленные места и не отпускать своих детей купаться без присмотра.


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