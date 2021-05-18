В Кемерове в Парке Ангелов начали заменять пожелтевшие деревья

Некоторые из них не сумели пережить зиму.

В кемеровском в Парке Ангелов меняют пожелтевшие ели и сосны, которые не сумели пережить зиму.

Ранее на неудовлетворительное состояние деревьев в парке обратили внимание горожане. В мэрии в ответ сообщили, что для поддержания жизнедеятельности деревьям будут внесены удобрения, больные или погибшие деревья заменят. При этом точное количество деревьев не сообщалось.

В настоящее время специалисты «Зеленстроя» изымают погибшие деревья из земли и готовятся установить новые.