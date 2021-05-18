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В Белове недовольный клиент разбил банкомат

18 мая 2021 в 10:26

Клиент обиделся на технику.

В Беловском городском округе в ночное время экипаж Росгвардии получил сигнал тревоги из одного из банковских отделений, где сработала сигнализация.

Прибыв на место, росгвардейцы заметили мужчину, который при виде стражей порядка попытался скрыться. Беглеца задержали.

«Предварительно установлено, что мужчина пришёл к банкомату, чтобы снять деньги. Но снять их не смог, разозлился и ударил банкомат со всей силы, повредив экран терминала. Тогда-то и сработала сигнализация. Сумма ущерба составила около 35 000 рублей», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Задержанным оказался 35-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства горожанина передали сотрудникам полиции.

 

Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу.


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