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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 18 мая

18 мая 2021 в 11:36

За сутки скончались два человека.

На утро 18 мая в Кемеровской области ещё у 60 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 20, Новокузнецк — 8, Междуреченск — 5, Анжеро-Судженск — 3, Киселёвск — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Мыски — 3, Беловский район — 2, Промышленновский округ — 2, Тисульский округ — 2, Чебулинский округ — 2, Белово — 1, Осинники — 1, Прокопьевск — 1, Юрга — 1, Новокузнецкий район — 1, Топкинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два человека.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, патологии центральный нервной системы. Он проживал в Кемерове. У ещё одного мужчины — 1944 года рождения — развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания печени, патологии центральный нервной системы. Он жил в Анжеро-Судженске..

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 36 292 случаев коронавируса: 623 человека получают медицинскую помощь, 34 969 выздоровели, 700 скончались.


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