На загруженном перекрёстке в Кемерове провалился асфальт

Речь идет о бульваре Строителей.
В Кемерове в районе пересечения бульвара Строителей и проспекта Химиков произошёл провал асфальта.
Как пояснили в пресс-службе администрации Кемерова, на сетях водопровода обрушился смотровой колодец.
«Специалисты Кемвод приступили к обследованию обрушения для определения объема работ. В настоящее время специалисты МБУ «Кемеровские автодороги» установили ограждение на данном участке», — рассказали в мэрии.
Фото: пресс-служба администрации Кемерова.
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