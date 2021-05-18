На загруженном перекрёстке в Кемерове провалился асфальт

Речь идет о бульваре Строителей.

В Кемерове в районе пересечения бульвара Строителей и проспекта Химиков произошёл провал асфальта.

Как пояснили в пресс-службе администрации Кемерова, на сетях водопровода обрушился смотровой колодец.

«Специалисты Кемвод приступили к обследованию обрушения для определения объема работ. В настоящее время специалисты МБУ «Кемеровские автодороги» установили ограждение на данном участке», — рассказали в мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Кемерова.