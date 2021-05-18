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На загруженном перекрёстке в Кемерове провалился асфальт

18 мая 2021 в 12:53

Речь идет о бульваре Строителей.

В Кемерове в районе пересечения бульвара Строителей и проспекта Химиков произошёл провал асфальта.

Как пояснили в пресс-службе администрации Кемерова, на сетях водопровода обрушился смотровой колодец.

«Специалисты Кемвод приступили к обследованию обрушения для определения объема работ. В настоящее время специалисты МБУ «Кемеровские автодороги» установили ограждение на данном участке», — рассказали в мэрии.

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерова.


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