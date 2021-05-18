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В Ленинске-Кузнецком пожилая женщина выпала из окна 9-го этажа

18 мая 2021 в 14:05

Пенсионерка мыла окна.

Вечером 17 мая в Ленинске-Кузнецком из окна девятиэтажки на проспекте Ленина выпала пожилая женщина. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

По словам очевидцев, несчастный случай произошёл около 18:00, когда женщина мыла окна в квартире на девятом этаже.

Факт гибели горожанки подтвердили в следственном управлении СК России по Кемеровской области. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

 

 

 

Фото: vk.com/chplk


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