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Житель Прокопьевска получил сильные ожоги из-за удара молнии в дом

18 мая 2021 в 15:32

Информация о ЧП появилась в соцсетях.

18 мая в соцсетях появилась информация, что в деревне Александровка Прокопьевского района молния ударила в жилой частный дом. Об этом сообщает Газета Кемерова.

«По словам очевидцев, в результате случившегося травмы получил владелец здания, его госпитализировали с сильными ожогами в медучреждение Прокопьевска. Также местные жители сообщили, что из-за случившегося повреждения получил жилой дом — частично повредилась обрешётка крыши на площади 20 кв. м и окна. Осведомлённый источник подтвердил, что на место выезжали сотрудники экстренных служб», - пишет издание.

При этом в ЕДДС Прокопьевского района изданию уточнили, что сигнала об ударе молнии в жилой дом на территории муниципального образования в ведомство не поступало.


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