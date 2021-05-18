В Кемерове двое подростков сожгли иномарку обидчика

Сначала молодые люди угнали кроссовер.

В отдел полиции «Ягуновский» обратился 20-летний местный житель. Он сообщил, что малознакомые ему люди угнали его автомобиль.

«Выяснилось, что незадолго до этого владелец авто встретил двух подростков, с которыми у него ранее произошёл конфликт. Между ними вновь разгорелась ссора, перешедшая в потасовку. В итоге владелец машины сбежал с места драки, оставив на обочине свой Nissan X-Trail с ключами в замке зажигания. Спустя несколько часов он вернулся обратно, но машины на месте уже не было», - сообщили в полиции.

Подозреваемые были задержаны по горячим следам. Ими оказались местные жители 17 и 19 лет. Молодые люди пояснили, что угнали машину, чтобы найти сбежавшего от них обидчика. Найти его они не сумели, на ходу врезались в дерево — и решили сжечь автомобиль. Сгоревший кроссовер был обнаружен полицейскими возле одного из садовых обществ Кемеровского муниципального округа.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.