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С конца мая в Кузбассе запустят новый межрегиональный маршрут

19 мая 2021 в 09:48

Первый рейс пустят 20 мая.

С 20 мая вновь начнёт курсировать сезонный маршрут «Кемерово — Чемал». Отмечается, что пока рейс будет обслуживаться через день.

«Автобус будет отправляться от Барнаульского автовокзала в Чемал в 15:00, в Кемерово — в 16:05. Из Чемала автобус будет оправляться с 21 мая в 8:40 и прибывать в Барнаул в 15:55. Из Барнаула автобус будет отправляться в 16:05 и прибывать в Кемерове в 23:05», - сообщает перевозчик.

Предварительная продажа уже открыта. Билеты приобрести можно в кассах автовокзала и по сети Интернет на сайтах автовокзала и e-traffic.ru.


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