На выходных в Кузбассе запретят продавать алкоголь

Из-за последних звонков.

В субботу, 22 мая, в школах Кемеровской области пройдут последние звонки.

«В связи с этим, в соответствии с региональным законодательством, в регионе ограничат продажу алкогольной продукции. Спиртное нельзя будет приобрести в розницу, его будут продавать только при оказании услуг общественного питания», - рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Кузбасса.

Власти напомнили, что розничная реализация спиртного в регионе также будет ограничена в день выпускных. В 2021 году школьники отметят их 26 июня.