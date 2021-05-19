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На выходных в Кузбассе запретят продавать алкоголь

19 мая 2021 в 10:55

Из-за последних звонков.

В субботу, 22 мая, в школах Кемеровской области пройдут последние звонки.

«В связи с этим, в соответствии с региональным законодательством, в регионе ограничат продажу алкогольной продукции. Спиртное нельзя будет приобрести в розницу, его будут продавать только при оказании услуг общественного питания», - рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Кузбасса.

Власти напомнили, что розничная реализация спиртного в регионе также будет ограничена  в день выпускных. В 2021 году школьники отметят их 26 июня.


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