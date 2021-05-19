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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 19 мая

19 мая 2021 в 11:50

Новых смертей не зарегистрировано.

По данным на утро 19 мая в Кемеровской области выявили 58 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово — 19, Ленинск-Кузнецкий — 4, Междуреченск — 4, Новокузнецк — 4, Юрга — 4, Анжеро-Судженск — 3, Промышленновский округ — 3, Киселёвск — 2, Осинники — 2, Прокопьевск — 2, Беловский район — 2, Кемеровский округ — 2, Чебулинский округ — 2, Белово — 1, Тайга — 1, Мариинский район — 1, Новокузнецкий район — 1, Юргинский округ — 1,», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Новых смертей не зарегистрировано.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 36 350 случаев коронавируса: 619 человек получают медицинскую помощь, 35 031 выздоровели, 700 скончались.


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