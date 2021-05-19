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В Новокузнецке 11 учеников школы пострадали из-за распыления неизвестного вещества

19 мая 2021 в 12:55

На месте работают бригады Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Из школы Новокузнецка госпитализировали 11 учеников. Инцидент произошёл в школе № 26, которая находится в Центральном районе города. Как рассказал пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик, в школе распылили неизвестное вещество.

«11 детей с лёгкой степенью тяжести доставлены в лечебное учреждение, проходят необходимые обследования. Состояние детей оценивается», — пояснили в ведомстве.

Сейчас на месте работают бригады Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.


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