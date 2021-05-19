В Кузбассе растёт количество бюджетных мест в вузах

Такие данные приводит Минобразования региона.

В Кузбасских вузах продолжает расти количество бюджетных мест в кузбасских вузах продолжает расти. Так, в 2021-2022 учебном году вузы готовы предоставить 7 350 бюджетных мест, что на 329 больше, чем годом ранее, сообщили в министерстве образования и науки Кузбасса.

«В этом учебном году выпускниками школ Кузбасса станут 9 887 одиннадцатиклассников. Они и их родители приглашены 19 мая на Всекузбасское родительское онлайн-собрание. Собрание начнётся в 18:00 и будет посвящено вопросам поступления в вузы, техникумы и колледжи региона», - сообщает минобрнауки.

В прямом эфире руководители министерства образования и науки расскажут об особенностях сдачи ЕГЭ и ОГЭ в этом году. Также в собрании примут участие и ректоры всех вузов, которым можно будет задать интересующие вопросы. Ссылка на прямую трансляцию будет доступна на официальных аккаунтах министерства в соцсетях.