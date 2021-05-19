В Тайге фельдшер поликлиники зарабатывала на фиктивных больничных

В ходе проверки подтвердились шесть фактов противоправной деятельности.

На станции Тайга фельдшеру поликлиники предъявлено обвинение в коммерческом подкупе и подделке документов. 58-летняя женщина за вознаграждение выдавала работникам транспортного предприятия фиктивные больничные.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Кузбасского ЛУ МВД России получили информацию о предполагаемом преступлении. В ходе проверки подтвердились шесть фактов противоправной деятельности. В отношении женщины возбудили уголовное дело», - сообщили в Кузбасском ЛУ МВД России.

В ходе расследования выяснилось, что с марта по август 2020 года женщина без проведения диагностики пациентов оформляла листки нетрудоспособности, достоверно зная об отсутствии каких-либо заболеваний. За свои услуги она получала от 2 000 до 7 000 — деньги переводились на карту фельдшера через доверенное лицо. Таком образом она сумела заработать 25 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по наиболее тяжкой из статей («Подделка документов») — лишение свободы на срок до двух лет.

Фото, видео: УТ МВД России по СФО.