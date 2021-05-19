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На дорогах Кемерова установят новые камеры видеонаблюдения

19 мая 2021 в 16:04

Власти рассказали, где будут расположены новые объекты.

В Кемерове ищут подрядчика для выполнения работ по приобретению, установке и круглосуточному абонентскому обслуживанию камер видеонаблюдения на территории города. Начальная стоимость работ составила более 970 000 рублей.

Согласно документам на сайте госзакупок, камеры планируют установить в следующих местах:

  • проспект Ленинградский, д. 18, сквер Памяти блокадному Ленинграду (1 камера видеонаблюдения);
  • проспект Ленина, д. 91, площадка напротив кинотеатра «Юбилейный» (1 камера);
  • бульвар Строителей, д. 19, линейный парк бульвара Строителей (район кольца) (2 камеры);
  • проспект Химиков, д. 32, площадка возле постамента «Мать и дитя» (1 камера);
  • проспект Московский, д. 21 (пересечение бульвара Строителей, проспекта Притомский и проспекта Московский), постамент с танком Т-34 и парковая зона возле Президентского кадетского училища (2 камеры);
  • бульвар Пионерский, д. 4а, площадка возле мемориала «Воинам-Кузбассовцам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах» (1 камера);
  • проспект Ленина, д. 66 б, пешеходная площадка на Пионерском бульваре (1 камера);
  • проспект Октябрьский, д. 78 б, сквер с фонтаном возле ТЦ «Ноград» в микрорайоне Шалготарьян (1 камера);
  • проспект Советский, д. 25, пересечение проспекта Кузнецкого и проспекта Советского, пешеходная зона (1 камера);
  • проспект Советский, д. 43, пересечение улицы Кирова и проспекта Советского, пешеходные зоны, площадка «старого цирка» и аллея улицы Кирова возле светодиодного экрана (2 камеры);
  • проспект Советский, д. 55, театральная площадь (территория, прилегающая к театру Драмы) и часть аллеи Героев (2 камеры).

Аукцион по выбору подрядчика состоится 28 мая. Работы необходимо будет выполнить в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днём заключения контракта. Круглосуточное абонентское обслуживание камер видеонаблюдения на территории города оказывается с 1 июля 2021 года в указанных местах в течение 17 месяцев.


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