Появились новые данные об отравлении газом учеников в школе Новокузнецка

По факту распыления газа идёт доследственная проверка.

Утром в среду, 19 мая, в новокузнецкой школе № 26, по предварительным данным, школьник распылил неизвестное вещество, предположительно, перцовый газ. В итоге несколько детей попали с отравлением в больницу.

«Трёх учеников уже выписали из стационара. Ещё двоих детей сняли с аппаратов мониторинга и перевели в общее отделение. В стационаре осталось под наблюдением 10 детей. Все они в удовлетворительном состоянии», — говорится в Instagram-аккаунте Кузбасского центра медицины катастроф.

Тем временем по факту случившегося проводится проверка.

Были установлены личности родителей одного из учеников школы, которые пояснили, что владеют информацией от сына, что у его одноклассника сегодня был с собой газовый баллончик. По информации следователей в качестве подозреваемого в совершении правонарушения был установлен 15-летний ученик 8-го класса, который мог случайно распылить газ на 3 этаже школы. С ним проводится беседа в присутствии педагога-психолога и законного представителя. Также назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы.

Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.