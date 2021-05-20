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Ещё один глубокий провал образовался на дороге в Кемерове

20 мая 2021 в 10:49

На этот раз в Рудничном районе.

В Кемерове на проспекте Шахтёров образовался глубокий провал в асфальте. По словам очевидцев, провал появился по дороге к школе № 34.

«По адресу пр. Шахтёров, 95 произошёл провал на месте заасфальтированного колодца. Специалисты МБУ «Кемеровские автодороги» огородили данный участок», — подтвердили в пресс-службе мэрии.

Уже ведутся ремонтные работы.

Напомним, ранее ещё один провал асфальта произошёл в районе пересечения бульвара Строителей и проспекта Химиков. На сетях водопровода обрушился смотровой колодец.

 

Фото: администрация Кемерова.


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