Ещё один глубокий провал образовался на дороге в Кемерове

На этот раз в Рудничном районе.

В Кемерове на проспекте Шахтёров образовался глубокий провал в асфальте. По словам очевидцев, провал появился по дороге к школе № 34.

«По адресу пр. Шахтёров, 95 произошёл провал на месте заасфальтированного колодца. Специалисты МБУ «Кемеровские автодороги» огородили данный участок», — подтвердили в пресс-службе мэрии.

Уже ведутся ремонтные работы.

Напомним, ранее ещё один провал асфальта произошёл в районе пересечения бульвара Строителей и проспекта Химиков. На сетях водопровода обрушился смотровой колодец.

Фото: администрация Кемерова.