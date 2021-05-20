Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 20 мая

За сутки скончались три человека.

На утро 20 мая в Кемеровской области ещё у 57 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 14, Анжеро-Судженск — 5, Ленинск-Кузнецкий — 4, Новокузнецк — 4, Промышленновский МО — 4, Междуреченск — 3, Крапивинский округ — 3, Чебулинский округ — 3, Юргинский округ — 3, Белово — 2, Осинники — 2, Кемеровский округ — 2, Топкинский округ — 2, Тяжинский район — 2, Киселёвск — 1, Полысаево — 1, Прокопьевск — 1, Гурьевский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались три человека.

У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове. У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии желудочно кишечного тракта. Она проживала в Новокузнецке.

Ещё у одного мужчины — 1948 года рождения — развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Он жил в Прокопьевске.За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 36 407 случаев коронавируса: 607 человек получают медицинскую помощь, 35 097 выздоровели, 703 скончались.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 36 407 случаев коронавируса: 607 человек получают медицинскую помощь, 35 097 выздоровели, 703 скончались.