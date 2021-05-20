В Тайге полиция изъяла из магазина более 850 литров пива

В магазине пенный напиток продавали незаконно.

В Тайге в магазине, расположенном на первом этаже двухэтажного жилого дома, незаконно продавали пиво на розлив. Правонарушение было выявлено в ходе операции «Ночь — Район».

«Торговая точка не соответствовали требованиям, предъявляемым законодательством для реализации разливного пива в помещениях на первых этажах жилых домов. В магазине 17 пивных кранов занавесили плотной тканью для конспирации», - рассказали в полиции.

В общей сложности полицейские изъяли из торговой точки более 850 литров алкогольной продукции.

В отношении владельца организации составили протокол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Наказание по ней представляет собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 000 до 40 000 рублей с конфискацией продукции или без таковой, на юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Фото: ГУ МВД Кузбасса.