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В Кемерове усилят меры безопасности в школах во время последних звонков

20 мая 2021 в 14:51

Они пройдут 22 мая.

В субботу, 22 мая, в ходе последних звонков во всех 75 кемеровских школах будут соблюдены повышенные меры безопасности.

«Руководители образовательных учреждений комиссионно проведут все необходимые мероприятия накануне: инструктажи, осмотры зданий, проверят работу всех систем защиты — сигнальных кнопок, пожарной сигнализации и так далее», - рассказала заместитель начальника управления образования администрации города Александра Семёнова.

Также в каждой школе будут дежурить сотрудники частных охранных предприятий и будут привлечены сотрудники полиции — в каждой школе будет дежурить по три сотрудника в течение всего последнего  звонка.

По данным администрации города Кемерово, 22 мая последний звонок прозвенит для 7 868 школьников: из них 5518 — учащиеся 9-х классов, 2350 — учащиеся 11-х, в том числе 138 — учащиеся школ психолого-педагогической поддержки и школ-интернатов.


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