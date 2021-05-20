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В столице Кузбасса построят четырёхэтажный храм

20 мая 2021 в 16:34

Он расположится в Рудничном районе.

В Рудничном районе города Кемерово появится четырёхэтажный храм. Речь идёт о новом здании по адресу проспект Шахтёров 56Б. Ранее планировалось, что здание будет трёхэтажным, но просьбой разрешить отклониться от утверждённых ранее параметров строительства в администрацию города обратились представители прихода храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».

Как следует из опубликованного постановления о публичных слушаниях, в приходе хотят увеличить его до четырёх.

«Проект храма проходит необходимые согласования на соответствие градостроительным нормам. И в рамках этой работы оно было признано не трёх, а четырёхэтажным: помимо цокольного этажа и основного помещения храма в эту градацию попало помещение хора, расположенное в основном храме на уровне выше пола, и помещение в колокольне», — сообщили изданию в митрополии.


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