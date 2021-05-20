Блог с тобой ›› Новости ›› Пострадавших из-за распыления газа новокузнецки...

Пострадавших из-за распыления газа новокузнецких школьников выписали из больницы

20 мая 2021 в 18:06

При этом общее количество пострадавших от инцидента детей выросло с 13 до 15.

В Новокузнецке учащихся школы № 26, госпитализированных накануне после распыления перцового газа, выписали из больницы.

Напомним, 19 мая на третьем этаже школы неизвестный распылил перцовый газ: в больницу попали 11 детей, потом к ним добавились ещё двое пострадавших. На сегодня общее количество пострадавших от инцидента детей выросло с 13 до 15.

«Количество пострадавших — 15, все дети выписаны из стационара», — сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

Правоохранители установили, что газ распылил 15-летний учащийся этой же школы. Как сообщил в прямом эфире местного телеканала мэр города Сергей Кузнецов, состава преступления в этом поступке не было, но «родителям должно быть стыдно».


Читайте также

Content 95d619f0 b92c 11eb 8622 a39b266973e4 608x
В Тайге полиция изъяла из магазина более 850 литров пива
Content
В Кемерове усилят меры безопасности в школах во время последних звонков
Content loshchad sbila cheloveka sevastopol 2 iyulya
В Кузбассе лошадь сбила четырёхлетнего мальчика
Content 1569806282 0 244 3107 1992 1920x0 80 0 0 0422a9ef816b64c5ebe570c840cd66d1
В столице Кузбасса построят четырёхэтажный храм

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?