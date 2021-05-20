Пострадавших из-за распыления газа новокузнецких школьников выписали из больницы

При этом общее количество пострадавших от инцидента детей выросло с 13 до 15.

В Новокузнецке учащихся школы № 26, госпитализированных накануне после распыления перцового газа, выписали из больницы.

Напомним, 19 мая на третьем этаже школы неизвестный распылил перцовый газ: в больницу попали 11 детей, потом к ним добавились ещё двое пострадавших. На сегодня общее количество пострадавших от инцидента детей выросло с 13 до 15.

«Количество пострадавших — 15, все дети выписаны из стационара», — сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

Правоохранители установили, что газ распылил 15-летний учащийся этой же школы. Как сообщил в прямом эфире местного телеканала мэр города Сергей Кузнецов, состава преступления в этом поступке не было, но «родителям должно быть стыдно».