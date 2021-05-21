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Власти Кузбасса заявили о планах построить аквапарк в Новокузнецке

21 мая 2021 в 09:47

Ранее предложение появилось в Instagram.

Жительница южной столице Кузбасса обратилась в соцсетях к Сергею Цивилёву. Горожанка попросила построить аквапарк в Новокузнецке.

«Постройте аквапарк в Новокузнецке!!!», - говорится в комментариях под одним из постов, который опубликовал Сергей Цивилёв в Instagram.

В мэрии города объяснили, что строительство аквапарка в Новокузнецке уже есть в планах. В настоящий момент ведется поиск инвестора, который поможет с финансированием.


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