Власти Кузбасса заявили о планах построить аквапарк в Новокузнецке

Ранее предложение появилось в Instagram.

Жительница южной столице Кузбасса обратилась в соцсетях к Сергею Цивилёву. Горожанка попросила построить аквапарк в Новокузнецке.

«Постройте аквапарк в Новокузнецке!!!», - говорится в комментариях под одним из постов, который опубликовал Сергей Цивилёв в Instagram.

В мэрии города объяснили, что строительство аквапарка в Новокузнецке уже есть в планах. В настоящий момент ведется поиск инвестора, который поможет с финансированием.