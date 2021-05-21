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Губернатор Кузбасса объявил о разработке новой программы развития региона

21 мая 2021 в 10:54

Кемеровская область начнёт готовиться к новому бренду — «Кузбасс 350»,

На открытии ледового дворца «Кузбасс» губернатор Сергей Цивилев напомнил, что программа «300 лет Кузбассу» закончится 6 июля. Однако после этого регион начнёт готовиться к новому бренду — «Кузбасс 350», который будет в 2071 году.

«Я дал задание разработать новый бренд. Это будет выглядеть примерно так, только со значком «+». И мы начнём к этому плюсовать-плюсовать, потому что мы начнём готовиться к новому бренду, который будет в 2071 году под названием «Кузбасс 350». Скорее всего, вы этим будете заниматься. Мы это всё делаем для вас», — сообщил Сергей Цивилёв.

Глава региона выразил надежду, что «Кузбасс 350» будет «ещё намного лучше, намного красивее, чем то, что мы сейчас с вами делаем».


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