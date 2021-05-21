Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 21 мая

Умерли два пациента.

По данным на утро 21 мая в Кемеровской области выявили 60 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 18, Новокузнецк — 8, Берёзовский — 5, Ленинск-Кузнецкий — 3, Кемеровский округ — 3, Чебулинский округ — 3, Анжеро-Судженск — 2, Междуреченск — 2, Осинники — 2, Юрга — 2, Мариинский район — 2, Топкинский округ — 2, Юргинский округ — 2, Киселёвск — 1, Полысаево — 1, Прокопьевск — 1, Новокузнецкий район — 1, Промышленновский округ — 1, Яйский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Умерли два пациента.

У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецком районе. У женщины 1925 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы, хронического заболевания почек. Она проживала в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 36 467 случаев коронавируса: 606 человек получают медицинскую помощь, 35 156 выздоровели, 705 скончались.