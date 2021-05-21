Средняя зарплата в Кузбассе превысила 46 тысяч рублей

По данным Кемеровостата.

Кемеровостат опубликовал данные по средней зарплате кузбассовцев за март 2021 года. В первом месяце весны она составила 46 260 рублей. Таким образом рост по сравнению с мартом 2020-го составил 9,2%.

«Самые высокие средние зарплаты в марте были в таких отраслях, как профессиональная и научная деятельность (76 666 рублей), добыча угля (65 325 рублей), производство химпродуктов (62 305 рублей), металлургическое производство (61 454 рубля), финансовая и страховая деятельность (60 170 рублей), добыча металлических руд (59 204 рубля), производство кокса и нефтепродуктов (56 476 рублей), ремонт и монтаж машин и оборудования (56 016 рублей), государственное управление и обеспечение военной безопасности (54 608 рублей), энергетика (54 557 рублей)», - сообщили статистики.

А вот самые скромные зарплаты оказались в таких сферах, как производство кожи и изделий из неё (13 249 рублей), производство одежды (13 283 рубля), производство мебели (16 185 рублей), полиграфическая деятельность (17 618 рублей), гостиницы и общепит (22 631 рубль).

По итогам всего первого квартала 2021 года средняя зарплата кузбассовцев оказалась чуть ниже — 44 618 рублей.