В Кемеровской области резко выросло число пострадавших от укусов клещей

Из них больше тысячи детей и подростков.

С начала сезона к медикам с жалобами на укусы клещей обратились 4 230 жителей Кузбасса, из них детей и подростков — 1 111.

«Из общего числа обращений самое большое количество случаев пришлось на последнюю неделю — 3 459 человек (925 детей). Для сравнения: неделей ранее этот показатель составлял всего 473 человека (90 детей)», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С подозрением на клещевые инфекции госпитализировано 8 человек. С окончательным диагнозом больных не зарегистрировано.

Кузбассовцам напоминают, что помощь пострадавшим от укусов клещей оказывается во всех медицинских организациях области.