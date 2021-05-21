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В Новокузнецке ученики школы один за одним совершают самоубийства

21 мая 2021 в 14:34

Одна из попыток суицида закончилась гибелью.

В одной из школ Новокузнецка в течение апреля и мая ученики совершили две попытки самоубийства, одна из которых закончилась гибелью ребенка. Об этом сообщает Сибдепо.

«Так, 22 апреля покончила с собой 11-летняя девочка, ученица пятого класса. Родственники погибшей полагают, что речь идёт практически 100 % о самоубийстве, а не о несчастном случае. Однако следствие еще не окончено. Вторая попытка суицида произошла 10 мая: 13-летняя девочка пыталась убить себя, но была вовремя спасена медиками», - пишет издание со ссылкой на источник в срочных службах.

Информацию о суицидах среди учеников школ не афишируют. При этом родители и ученики образовательного учреждения сообщили изданию, что возможно, речь идёт о трёх попытках суицида. Якобы в апреле пытался покончить с собой ученик младших классов этой же школы, однако достоверного подтверждения этой информации мы не нашли.

Официальных комментариев по факту случившегося нет.


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