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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 мая

22 мая 2021 в 11:41

Умер пациент из Новокузнецка.

На утро 22 мая в Кемеровской области ещё у 58 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 23, Юрга — 5, Чебулинский МО — 4, Ленинск-Кузнецкий — 3, Междуреченск — 3, Кемеровский МО — 3, Промышленновский МО — 3, Анжеро-Судженск — 2, Мыски — 2, Прокопьевск — 2, Юргинский МО — 2, Берёзовский — 1, Гурьевский МО — 1, Новокузнецкий МР — 1, Тисульский МО — 1, Тяжинский МО — 1, Яшкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончался один человек.

У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 36 525 случаев коронавируса: 600 человек получают медицинскую помощь, 35 219 выздоровели, 706 скончались.


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