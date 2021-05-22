ЧП на кузбасской трассе: автомобиль упал в болото

Есть пострадавшие.

В субботу, 22 мая, в 8:20 на трассе ЯЯ-Анжеро-Судженск легковой автомобиль съехал с дороги, перевернулся и упал в болото. О происшествии в службу 112 сообщили очевидцы. Через 11 минут на место ЧП прибыла скорая помощь. В салоне находилось двое человек, их удалось спасти.

Бригада не без помощи очевидцев достала из машины первого пострадавшего. Второй оказался зажат в автомобиле. Один из фельдшеров оказывал ему помощь, стоя в холодной воде

«По прибытию бригады спасателей, второй пострадавший был уже в сознании, после манипуляций фельдшера. Спасатели, применив спецоборудование, извлекли зажатого пострадавшего из автомобиля и помогли донести его до автомобиля Скорой медицинской помощи», — рассказал руководитель пресс-службы регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.

Оба пострадавшие - мужчины (2002 и 1999 годов рождения). Они были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.