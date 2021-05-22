Блог с тобой ›› Новости ›› ЧП на кузбасской трассе: автомобиль упал в болото

ЧП на кузбасской трассе: автомобиль упал в болото

22 мая 2021 в 15:06

Есть пострадавшие.

В субботу, 22 мая, в 8:20 на трассе ЯЯ-Анжеро-Судженск легковой автомобиль съехал с дороги, перевернулся и упал в болото. О происшествии в службу 112 сообщили очевидцы. Через 11 минут на место ЧП прибыла скорая помощь. В салоне находилось двое человек, их удалось спасти.

Бригада не без помощи очевидцев достала из машины первого пострадавшего. Второй оказался зажат в автомобиле. Один из фельдшеров оказывал ему помощь, стоя в холодной воде

«По прибытию бригады спасателей, второй пострадавший был уже в сознании, после манипуляций фельдшера. Спасатели, применив спецоборудование, извлекли зажатого пострадавшего из автомобиля и помогли донести его до автомобиля Скорой медицинской помощи», — рассказал руководитель пресс-службы регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.

Оба пострадавшие - мужчины (2002 и 1999 годов рождения). Они были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.


Читайте также

Content 4c988bc3 8639 4e98 be68 2483f5ed26d2 appoblgazetamediaofmtc3p3z1a1j1zjdi7vb3ntmrjlxti7.jpeg.1024x0 q85
Средняя зарплата в Кузбассе превысила 46 тысяч рублей
Content fc542e42 f1da 446f 8f44 f2a25056dd76 jpg 800x600 x false q85
В Кемеровской области резко выросло число пострадавших от укусов клещей
Content 1616050272 5 p fon parti 6
В Новокузнецке ученики школы один за одним совершают самоубийства
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 мая

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?