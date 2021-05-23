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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 23 мая

23 мая 2021 в 11:21

Скончалась пациентка из Кемерова.

На утро 23 мая в Кемеровской области ещё у 59 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 22, Новокузнецк — 7, Ленинск-Кузнецкий — 4, Междуреченск — 4, Промышленновский МО — 3, Анжеро-Судженск — 3, Юрга — 2, Белово — 1, Берёзовский — 1, Киселёвск — 1, Осинники — 1, Полысаево — 1, Тайга — 1, Ижморский МО — 1, Кемеровский МО — 1, Крапивинский МО — 1, Мариинский МО — 1, Новокузнецкий МР — 1, Тисульский МО — 1, Тяжинский МО — 1, Яйский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончался один человек.

У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 36 584 случая коронавируса: 605 человек получают медицинскую помощь, 35 272 выздоровели, 707 скончались.


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