Соцсети: подростки жестоко избили бездомного в Кузбассе

Процесс девочки сняли на видео.

В Сети появилось видео, на котором девочки-подростки избивают мужчину без определённого места жительства. Об этом сообщает Газета Кемерова.

«Утверждается, что инцидент произошёл в Кузбассе. На кадрах видно, что несколько девушек пинают и кидают мужчину на землю, разбивают об его голову бутылку. Бездомный пытается скрыться от подростков. Всё это снимается на видео», - пишет издание.

В каком именно городе произошёл инцидент, не сообщается. Информация уточняется.