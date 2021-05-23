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Соцсети: подростки жестоко избили бездомного в Кузбассе

23 мая 2021 в 16:27

Процесс девочки сняли на видео.

В Сети появилось видео, на котором девочки-подростки избивают мужчину без определённого места жительства. Об этом сообщает Газета Кемерова.

«Утверждается, что инцидент произошёл в Кузбассе. На кадрах видно, что несколько девушек пинают и кидают мужчину на землю, разбивают об его голову бутылку. Бездомный пытается скрыться от подростков. Всё это снимается на видео», - пишет издание.

В каком именно городе произошёл инцидент, не сообщается. Информация уточняется.


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