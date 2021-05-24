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В кемеровском аэропорту открылся пункт вакцинации от коронавируса

24 мая 2021 в 09:52

Он будет работать ежедневно.

В воскресенье, 23 мая, в международном аэропорту Кемерова им. А. А. Леонова был открыт новый терминал. Кроме того, здесь открылся пункт вакцинации от коронавируса.

«В пункте вакцинации можно будет поставить прививку «Гам-Ковид-Вак». На месте будет работать медицинская бригада в составе врача-терапевта и медсестры процедурной Кузбасского клинического госпиталя для ветеранов войн», - сообщает министерство здравоохранения Кузбасса в соцсетях.

Пункт будет работать ежедневно с 6:00 до 9:00.


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