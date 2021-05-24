Жители кузбасского города в соцсетях поделились фотографиями последствий воскресной грозы.

23 мая, в Ленинске-Кузнецком выпал крупный град. Жители города поделились соответствующими фотографиями в соцсетях.

«У меня окно треснуло из-за этого града», - пожаловался один из пользователей.

Горожане также сообщили, о сильном дожде и ветре, ломающим деревья. По официальным данным, пострадавших среди людей нет.

По прогнозам на понедельник, 24 мая, также прогнозируются дожди, грозы, град.

Фото: vk.com/chplk