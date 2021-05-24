Блог с тобой ›› Новости ›› В Ленинске-Кузнецком выпал крупный град

В Ленинске-Кузнецком выпал крупный град

24 мая 2021 в 10:44

Жители кузбасского города в соцсетях поделились фотографиями последствий воскресной грозы.

23 мая, в Ленинске-Кузнецком выпал крупный град. Жители города поделились соответствующими фотографиями в соцсетях.

«У меня окно треснуло из-за этого града», - пожаловался один из пользователей.

Горожане также сообщили, о сильном дожде и ветре, ломающим деревья. По официальным данным, пострадавших среди людей нет.

По прогнозам на понедельник, 24 мая, также прогнозируются дожди, грозы, град.

 

 

 

Фото: vk.com/chplk


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 мая
Content 16p rian 1000 d 850
ЧП на кузбасской трассе: автомобиль упал в болото
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 23 мая
Content 685544 main
Соцсети: подростки жестоко избили бездомного в Кузбассе

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?